La guerre des candidats

Dur dur de faire de la politique depuis quelque temps. Le plus récent sondage Léger-Le Journal/Le Devoir laisse entrevoir que la campagne est loin d’être remportée pour le Parti libéral du Québec, mais également que rien n’est joué alors que 50 % des répondants affirment qu’ils peuvent encore changer d’idée.

Pour tenter d’envoyer des signaux de confiance et séduire les électeurs, les partis misent sur l’annonce de candidatures dites « vedettes ». Alors que 44 % des répondants avouent ne pas connaître leur député, les partis n’ont d’autre choix que de faire la promotion d’individus connus sur la scène nationale pour tenter d’intéresser les électeurs à ce qui se passe dans leur communauté.

De tout pour tous

La semaine qui se termine a certainement apporté son lot d’annonces en cette matière. La nouvelle du retour en politique de Marguerite Blais était une surprise pour plusieurs. Ce qui surprend encore plus c’est que ce retour se fasse sous la bannière de la Coalition avenir Québec. C’est un coup fumant.

Le parti de François Legault se démarque par ses positions qui se situent plus à droite sur l’échiquier politique québécois. L’arrivée de Youri Chassin comme candidat a fait dire à plusieurs ( notamment moi ) que la CAQ entendait durcir ses positions. Il fallait voir et entendre Marguerite Blais cette semaine pour saisir tout le contrepoids que son « aura » vient jeter sur cette perception. Ni elle ni monsieur Chassin ne sont élus, mais on peut presque dire qu’un plus et moins, finalement ça s’annule. La CAQ vient de rééquilibrer son bilan.

Du côté du PLQ, on présente Alexandre Taillefer comme président de campagne. Qu’on y voie l’engagement d’ une personnalité d’affaires aux idées ambitieuses et novatrices ou le positionnement d’un futur chef en formation, la nouvelle n’a laissé personne indifférent.

L’annonce de l’entrée en scène de Vincent Marissal à Québec Solidaire et celle de Jean-Martin Aussant au Parti québécois n’ont pas fait bouger l’aiguille des sondeurs. Il ne faut pas s’attendre à ce que l’arrivée d’Alexandre Taillefer change la donne la prochaine fois que les statisticiens vont se prononcer sur les intentions de vote.

Du côté du Parti québécois, c’était la semaine Michelle Blanc. La colorée stratège des médias sociaux et militante LGBTQ avait commencé à sonder les réactions depuis déjà quelque temps quant à son avenir politique. Bien qu’elle n’ait pas annoncé d’emblée sous quelle bannière elle voulait se présenter, il ne faisait pas de doute, en lisant les commentaires sur ses publications Facebook et Twitter, que les membres de sa communauté virtuelle étaient favorables à son engagement.

Son association avec le Parti québécois tombe sous le sens quand on pense que le PQ s’illustre depuis plusieurs années comme un parti d’ouverture envers la cause LGBTQ. Reste à savoir maintenant dans quelle circonscription madame Blanc entend se présenter et comment l’électorat général réagira à une première candidature transgenre au Québec.

Vers un nouveau modèle d’engagement

Les dernières semaines ont démontré que les fidélités politiques ne sont plus ce qu’elles ont déjà été. La CAQ est dirigée par un ancien péquiste, celui-là même qui a élaboré le « budget de l’an 1 » du Québec souverain. Une ancienne libérale se présente sous la bannière de la CAQ. Le PLQ compte dans ses rangs plusieurs anciens caquistes et adéquistes. Même l’ex-chef du Bloc québécois, Michel Gauthier, vire son capot et annonce qu’il s’associe aux conservateurs sur la scène fédérale.

L’ère des médias sociaux et de l’information en continu change la donne dans toutes les sphères de la société. Maintenant qu’on a une abondance des choix, qu’on magasine les biens autant que les sources d’information et que la fidélité envers les marques est de plus en plus rare, les différents partis politiques devront redoubler d’imagination pour solidifier leurs appuis.