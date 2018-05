La Lettonie continue de surprendre au Championnat du monde de hockey

Dirigée par Bob Hartley, la formation de la Lettonie a poursuivi son étonnant parcours au Championnat du monde de hockey, samedi au Danemark, en obtenant une victoire de 3-1 contre l’Allemagne.

«C’est une victoire énorme pour nous, a commenté l’attaquant letton Miks Indrasis, sur le site web de la Fédération international de hockey sur glace (IIHF). Ces trois points nous permettent de continuer de jouer pour une place lors des quarts de finale.»

La Lettonie a aussi vaincu la Norvège (en prolongation) et la Corée plus tôt dans la compétition en plus d’obtenir un précieux point au classement à la suite d’une défaite en période supplémentaire contre les États-Unis.

Dans le groupe B, la Lettonie occupe le quatrième rang avec neuf points, soit un point de plus que le Danemark après cinq rencontres. Si le prochain défi de la Lettonie sera relevé contre le Canada lundi, le match de mardi face aux Danois devrait être décisif.

Dans la partie de samedi contre l’Allemagne, le gardien letton Elvis Merzlikins a mené son équipe en repoussant 33 des 34 rondelles dirigées vers lui. L’attaquant Andris Dzerins a pour sa part récolté un point et une mention d’aide. Ronalds Kenins et Guntis Galvins ont été les autres marqueurs pour la Lettonie tandis que la réplique allemande est venue de Dominik Kahun.