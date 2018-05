Les chiffres erronés de Marc Garneau

M. Garneau a utilisé une statistique erronée pour faire valoir son point, constate-t-on à la lumière des plus récents chiffres publics.

À peine plus de 30 % des 2552 demandes d’asile de migrants irréguliers ayant été traitées par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR) en 2017 ont été rejetées.

Or, même en se penchant sur ces cas spécifiques, on arrive bien loin d’un rejet « d’un peu plus de 90 % » des demandes. Ce sont en fait 278 cas sur 518 qui ont été écartés, soit une proportion de 54 %.