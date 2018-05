Les couilles n’y étaient pas

Anthony Jackson-Hamel est habituellement un homme de peu de mots, mais il avait des choses à dire après le match et s’est exprimé comme un vétéran.

« On n’a pas été capables de mettre nos couilles sur le terrain et je pense que c’est pour ça qu’on a perdu », a-t-il martelé.

Il n’était pas le seul à trouver que la performance de l’équipe était gênante.

« Nous sommes sortis à plat, nous devons des excuses aux partisans. Nous allons devoir rebondir et sortir nettement plus forts lors du prochain match », a ajouté Michael Petrasso.

« Ce n’était pas suffisant. Tout le monde sait que ce n’est pas acceptable et que c’est embarrassant, mais nous devons passer à autre chose », a pour sa part lancé Raheem Edwards.

Manque d’énergie

Tout le monde a souligné le manque d’énergie de l’équipe, surtout en première demie.

« En première mi-temps, on n’était pas là, il y avait un manque d’énergie et de combativité et on a payé le prix à la fin », a reconnu Jackson qui a été suivi de Piatti.

« Tout le monde n’a pas joué à 100 %. On a laissé passer trois points contre une bonne équipe, on devait gagner à la maison. »

Disons que les joueurs comprennent très bien pourquoi ils ont été sifflés par les partisans frustrés après le second but de l’Union.

« Ce n’est jamais agréable de se faire siffler à la maison, mais ils ont raison, c’est inacceptable, ça ne doit pas arriver. »

Miroir

Les joueurs de l’Impact doivent désormais faire une analyse de conscience en profondeur s’ils ne veulent pas que la saison leur échappe encore plus.

« Tout le monde doit se regarder dans le miroir, aller voir chacun ses problèmes et s’ajuster », a insisté Jackson, qui reconnaît que la défaite finit par peser.

« Oui, on peut dire que la saison est longue, mais enchaîner les défaites comme ça, ça va nous affecter. »

Nacho Piatti, quant à lui, présentait déjà ses excuses pour un autre match difficile cette semaine.

« Je me sens mal, on ne peut pas jouer comme ça, je dis pardon à tout le monde. »