Les reines de la planète

Le phénomène le plus merveilleux sur cette terre, c’est la maternité. Vous êtes nés dans le ventre d’une femme qui vous a porté le temps de bien vous développer.

Ensuite, elle a accouché avec une douleur assumée et vous a accueilli dans ses bras, sous son sourire, sa fierté. Dès lors, vous avez été enveloppé dans un amour inconditionnel, et tous les jours, elle vous a inculqué l’art de vivre en vous protégeant et en vous donnant ce qu’elle avait de mieux.

Et elle est devenue votre ange en vous éclairant, en vous expliquant et en vous corrigeant. Ses sourires, ses encouragements étaient plus lumineux que le soleil. Rien n’était plus apaisant que sa voix lorsqu’elle vous souhaitait une bonne nuit avant le dodo.

C’est par elle que sont apparues chez vous des qualités essentielles comme la confiance, la franchise, la solidarité, la charité, la générosité et surtout la résilience. Tout ça a glissé doucement sur le satin de l’amour.

DITES-LUI...

Vous avez grandi sous ses regards quelques fois contrariés ou inquiets. Elle ne vous a jamais lâché. Elle a même eu de la difficulté à vous voir déployer vos ailes. Elle a sans doute pleuré votre éclipse adulte se détachant amèrement d’une partie d’elle-même.

Et lorsque vous revenez, son cœur bat et elle vous souhaite là encore plus longtemps. À chacune de vos victoires, elle bombe le torse d’un orgueil merveilleusement bien placé.

La mienne n’est plus là depuis deux ans. Embrassez la vôtre de ma part.

TI-PAQUET

Un enfant-roi : « Maman, qu’est-ce que tu me donnes pour la fête des Mères ? »

L’école ne nous a rien appris sur les taxes et les impôts, mais, au moins, on sait jouer de la flûte.

Au Cirque du Soleil, il y a maintenant un contorsionniste capable de se parler dans le dos.

Quand j’ai les cheveux mêlés, je prends un peigne. Quand j’ai les idées mêlées, je prends une brosse.

Qu’est-ce qui enveloppe, mais n’emballe pas ? La cellulite.

À MARDI

Quel trésor, une maman !