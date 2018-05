Pour la survie du sport amateur

« Cette réglementation aurait dû être très claire bien avant. C’est une chose essentielle parce que si on ne considère pas nos athlètes comme des joueurs étudiants, tout ce qu’on a essayé de bâtir au cours des dernières années au niveau du lien et de l’obligation scolaire versus le sport aura été fait pour rien. Les étudiants athlètes ont décidé de faire un sport de haut niveau et ils sont privilégiés quant au temps consacré à leurs études », assure M. Tanguay, qui est le président des Remparts de Québec ainsi que du Rouge et Or football.