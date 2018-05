Printemps californien

Étalée sur plus de 100 km de côte pacifique jusqu’au Mexique, San Diego héberge l’une des plus grandes bases navales de la US Navy. Loin d’être grise pour autant, sa proximité latine lui apporte la touche colorée qui fait son charme.

Au parc Cabrillo, sur la péninsule Point Loma, entre la baie et l’océan, la randonnée en bordure de falaise est récompensée par un point de vue panoramique sur la ville et sur ses bases navales. Les amateurs de technologie militaire devraient visiter le Musée de l’USS Midway pour découvrir les entrailles d’un porte-avions.

Le quartier La Jolla ressemble plus à un village côtier qu’à une banlieue. Son quai et sa plage, cœur de la vie sociale, attirent pêcheurs, surfeurs et joggeurs. On y apprécie l’air frais et la faune maritime, dont les plus apparents, les phoques qui se prélassent sur les rochers, devant les curieux. Évitez de trop vous en approcher : ils ont l’air nonchalants, mais les parents n’hésiteront pas à se ruer sur vous pour défendre leurs petits.