Protéger son chien contre les tiques et la maladie de Lyme en 4 mouvements

Le beau temps est arrivé et, avec lui, les tiques sont de retour. Certaines d’entre elles peuvent transmettre la maladie de Lyme, entre autres, à votre chien. Comment le protéger adéquatement ?

1- ON OFFRE UNE PROTECTION RÉGULIÈRE CONTRE LES TIQUES À SON CHIEN :

On commence dès que la température dépasse les 4 degrés Celsius, car les tiques sont alors actives.

On consulte notre médecin vétérinaire, car il peut nous offrir des produits sécuritaires qui peuvent tuer la tique au contact et même la repousser pour éviter qu’elle ne morde votre chien.

On discute avec notre vétérinaire concernant la possibilité de donner un vaccin contre la maladie de Lyme.

2- LORSQUE VOTRE CHIEN EST À L’EXTÉRIEUR :

On s’assure qu’il reste loin des zones à risques (les endroits près des arbustes, des arbres, et des herbes hautes).

On le tient en laisse lors des promenades et on reste dans les sentiers battus, loin des arbustes, des sous-bois et des herbes hautes.

3- À LA MAISON OU AU CHALET :

On s’assure de tailler le gazon très régulièrement dans tous les endroits où notre chien a accès.

On s’assure de ramasser les feuilles mortes, les broussailles et les mauvaises herbes en bordure de la pelouse et près des murs de pierre ou des clôtures.

On s’assure de bien corder le bois de chauffage et on le place dans un endroit sec.

On place les aires de jeux et de repos de notre chien dans un endroit ensoleillé, loin des arbres, des herbes hautes et des contours de la cour.

4- APRÈS CHAQUE PROMENADE DANS UNE ZONE À RISQUE AVEC SON CHIEN :

On inspecte minutieusement son pelage pour y dénicher des tiques et les retirer le plus vite possible.

On lui donne un bain et on passe un peigne fin sur son pelage pour éliminer les tiques avant qu’elles ne piquent.

Comment retirer une tique efficacement ?

Mettre des gants.

Prendre une pince à cils et attraper la tique sans l’écraser le plus près possible du corps de votre chien.

En tenant la tique entre vos pinces, tirez doucement pour l’extraire. Vous sentirez une résistance et cela pourra prendre quelques secondes avant que vous ne réussissiez.

Mettre la tique dans un contenant hermétique et l’apporter à la clinique vétérinaire pour en faire l’analyse.

Votre médecin vétérinaire peut aussi vous montrer comment faire à l’aide d’un petit crochet adapté pour la situation.

Mon coup de cœur vétérinaire

Doudou

Doudou est un charmant minet de 7 ans, très affectueux et amical. Il aime jouer et se montre curieux envers les autres chats. Il peut parfois devenir surexcité lorsqu’on le flatte et devient moins tolérant. C’est une boule d’amour qui apprécie l’affection et les gâteries. Doudou est en bonne santé, stérilisé, vacciné, vermifugé et micropucé. Doudou est en adoption humanitaire, les frais d’adoption sont de 60 $+tx. Venez le visiter du lundi au mercredi de 12 h à 16 h, du jeudi au vendredi de 12 h à 19 h et du samedi au dimanche de 11 h à 16 h. Pour nous joindre, vous pouvez appeler au (450)655-2525, ou venir nous voir au 1470 rue de Coulomb, à Boucherville.