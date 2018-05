Quand les Jets inspirent un triathlète canadien...

Visiblement inspiré par les Jets de Winnipeg, le triathlète manitobain Tyler Mislawchuk a obtenu son meilleur résultat en carrière, samedi, en prenant la quatrième place de l’épreuve de Yokohama, au Japon, dans le cadre des Séries mondiales de triathlon.

«Je suis absolument ravi, a déclaré Mislawchuk, dans un communiqué transmis par Triathlon Canada. J’aime ma ville et la victoire des Jets l’autre soir a été tellement importante pour tout le monde à Winnipeg, moi y compris. Je m’en suis servi et je suis vraiment heureux de mon résultat.»

L’athlète de 23 ans originaire d’Oak Bluff, au Manitoba, a bouclé le parcours en 1 heure 46,10 minutes. Il n’a été devancé que par l’Espagnol Mario Mola, vainqueur en 1:44,59, l’Australien Jacob Birtwhistle et un autre Espagnol, soit Fernando Alarza.

Mislawchuk, qui portait même une moustache pour soutenir le parcours éliminatoire des Jets, dit avoir pensé à son équipe préférée en complétant les 1500 mètres de natation, les 40 kilomètres de vélo et les 10 kilomètres de course à pied dans des conditions chaudes et humides.

Après avoir éliminés le Wild du Minnesota et les Predators de Nashville, les Jets se retrouvent en finale de l’Association de l’Ouest contre les Golden Knights de Vegas.

La quatrième place de Mislawchuk demeure un résultat extraordinaire pour le triathlète manitobain, qui avait aussi bien fait aux Jeux olympiques d’été de 2016 avec une 15e position.

Une 23e place pour Amélie Kretz

Toujours à Yokohama, la Québécoise Amélie Kretz, un peu à l’image de la saison du Canadien de Montréal, a connu une journée plus décevante. L’athlète de Blainville a conclu la distance olympique en 23e place avec un chrono de 1 h 58 min 22 s. Les choses se sont particulièrement gâchées pour l’athlète de 24 ans pendant la course à pied.

«Dans les cinq premiers kilomètres, mes jambes étaient vraiment moyennes, a-t-elle avoué à Sportcom. J’ai commencé à mieux me sentir dans les cinq derniers kilomètres. C’est assez décevant comme performance, mais c’est ma première

Série mondiale de la saison et il en reste encore plusieurs. J’ai déjà hâte aux prochaines pour améliorer mon résultat.»