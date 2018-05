Syrie: 11 Iraniens parmi les morts dans les frappes d'Israël de jeudi (OSDH)

BEYROUTH, Liban |Au moins 11 Iraniens figurent parmi les morts dans les frappes d'une ampleur inédite menées jeudi en Syrie par Israël, a indiqué samedi l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH) dans un nouveau bilan.

«Au moins 27 combattants prorégime ont été tués: six soldats syriens et 21 combattants étrangers, dont 11 Iraniens», selon le directeur de l'OSDH, Rami Abdel Rahmane, qui avait auparavant donné un bilan de 23 morts, sans préciser si des Iraniens figuraient parmi eux.

«Le nouveau bilan est dû à la mort d'un blessé qui a succombé à ses blessures, ou des disparus dont la mort a été confirmée», a précisé M. Abdel Rahmane, dont l'ONG dispose d'un vaste réseau de sources sur le terrain à travers la Syrie en guerre.

Dans une poussée de fièvre inédite, Israël a mené jeudi des dizaines de raids aériens meurtriers contre des cibles présentées comme iraniennes en Syrie, affirmant riposter à des tirs de roquettes «iraniennes» en provenance du territoire syrien contre la partie du plateau du Golan occupée par l'État hébreu.

En Syrie, voisine d'Israël, l'Iran soutient militairement le régime de Bachar al-Assad dans sa guerre contre les rebelles et les jihadistes.

Et Israël, qui reste officiellement en état de guerre avec Damas, ne cesse de proclamer qu'il ne permettra pas à Téhéran de se servir de la Syrie comme tête de pont contre lui.

Ces derniers mois, l'État hébreu a mené plusieurs raids contre des bases du régime et de ses alliés: le mouvement chiite libanais du Hezbollah, un autre ennemi d'Israël, et de plus en plus, contre des positions des forces iraniennes.