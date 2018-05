Face au majestueux fleuve Saint-Laurent, l’Auberge Saint-Antoine, propriété de la famille Price depuis six générations, témoigne de trois siècles d’histoire de la ville de Québec.

Située sur un des sites touristique, historique et archéologique les plus importants de la ville, l’auberge regorge de centaines d’artéfacts témoignant de l’histoire de l’époque. Ces trésors sont exposés dans les chambres ainsi que dans les aires communes de l’auberge ouverte depuis 1992. C’est comme si on passait une nuit au musée.

Luxueuses chambres

Une expérience moderne et luxueuse du 21e siècle attend les invités dans un vaste choix d’hébergements (Confort, Luxe, Luxe vue fleuve, Luxe terrasse, Luxe terrasse et foyer, Suites juniors, Suites, Suite panoramique) spacieux et élégants avec grand lit ou très grand lit. Des paysages différents du Québec personnalisent les chambres en plus du mobilier et des œuvres parfois anciens, mais aussi souvent contemporains. Le raffinement se conjugue à souhait, toujours avec le souci du détail, dans les chambres calmes disposant toutes d’une salle de bain privée moderne, d’un bureau de travail, d’un coin salon et parfois d’un canapé-lit et d’un foyer. On trouve assurément une chambre pleine de classe, de culture et d’histoire comme en font foi certains murs magnifiques en pierre d’origine et détails architecturaux.

Excellentes tables

On prend les repas Chez Muffy, proposant une cuisine de terroir réactualisée, intemporelle et généreuse élaborée de produits locaux dans une ambiance chaleureuse. Le Bar Artéfact sert une cuisine savoureuse et légère dans une atmosphère décontractée. Toujours dans l’esprit du musée, on y découvre des vestiges de six époques différentes.

À savoir

Tarifs

Une nuit en occupation double à partir de 206 $.

Services

Les enfants bénéficient d’un ourson en peluche, de biscuits faits maison, d’un peignoir et de pantoufles. Certaines chambres sélectionnées accueillent les animaux de compagnie.

Activités sur place

Visites archéologiques gratuites sur réservation. Des films sont disponibles à la réception pour visionner au cinéma. On accède au centre de remise en forme avec studio de yoga et sauna finlandais. Le spa suggère des soins qui font du bien.

Activités tout près

On découvre à pied la vieille ville et ses attraits. Le Musée du Fort, également propriété de la famille Price, présente un spectacle sonore et lumineux unique sur l’histoire militaire de la ville.

Coordonnées

Auberge Saint-Antoine

8, rue Saint-Antoine

Québec (Québec)

G1K 4C9

Téléphone : 1 888 692-2211

►www.saint-antoine.com