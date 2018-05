MONTPETIT, Fernand



Paisiblement, entouré des siens, au CHSLD de Rivière-Rouge le 9 mai 2018, à l'âge de 89 ans, est décédé M. Fernand Montpetit, époux de Mme Carmelle Thouin.Il laisse dans le deuil, son épouse, ses filles Lise (François) et Lyne (Serge), ses petits-enfants Marie-Eve et Gabriel (Lydia), ses belles-soeurs Margot, Gisèle et Berthe, son beau-frère Robert, ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis.Les funérailles auront lieu le jeudi 17 mai 2018 à 13h en l'église Très Saint-Sacrement de Lachine, au 800 rue Provost, Lachine. La famille vous y accueillera dès 12h30 pour recevoir vos témoignages de sympathie. Sous la direction de laVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation de l'hôpital de Rivière-Rouge.Un merci très spécial au personnel du CHSLD Équipe-Age de Rivière-Rouge pour leurs attentions particulières et leurs bons soins.