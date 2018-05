Guy Jodoin ne ressemble plus à ça

Guy Jodoin a surpris tout le monde sur le tapis rouge de la Soirée ARTIS en s'affichant avec un tout nouveau look.

L’animateur et acteur que l’on connaît, entre autres, pour son rôle de Charles Patenaude dans l’émission Dans une galaxie près de chez vous... arborait un look beaucoup plus original qu’à l’habitude. Barbe au menton, veston avec passepoil, pantalons rayés: Guy Jodoin nous a servi tout un look.

Guy a même opté pour les lunettes fumées de l’heure portées par des vedettes hollywoodiennes telles que Kim Kardashian et Bella Hadid (ni plus ni moins!): les microsolaires.

À l’affût des tendances!