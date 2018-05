La fièvre royale consume la télé

Les diffuseurs ont contracté une fièvre royale. Ici comme ailleurs, des heures et des heures d’émissions spéciales sont prévues pour couvrir le mariage du prince Harry et Meghan Markle, qui aura lieu samedi.

Au Québec, RDI mène la charge en prévoyant consacrer huit heures de temps d’antenne aux jeunes tourtereaux américano-britanniques, incluant la diffusion (et rediffusion) de deux Grands reportages au cours des jours précédant leur union. Jeudi soir, nous aurons droit à Harry et Meghan, un amour sans frontières, et vendredi soir, ce sera Une romance royale.

Samedi, RDI entrera en programmation spéciale à compter de 6 h pour diffuser la cérémonie complète au château de Windsor. Le tour de ville en calèche des nouveaux mariés sera également présenté. Céline Galipeau animera cette émission à partir de Montréal entourée de Marc Laurendeau et Geneviève Borne. Le journaliste Jean-François Bélanger sera envoyé sur place. Un condensé de deux heures sera diffusé à ICI Radio-Canada Télé à 15 h, et repris à RDI à 19 h.

Du côté de LCN, ce sera également samedi que Le Québec matin week-end sera branché sur l’événement. L’animatrice Cindy Royer pilotera le rendez-vous en compagnie d’une analyste des questions royales. Un collaborateur spécial sera dépêché à Londres. À TVA, plusieurs mises à jour seront présentées dans Salut Bonjour !.

Au Canada anglais

Au Canada anglais, plusieurs émissions phares du réseau, dont etalk, The Social, Your Morning et The Marilyn Denis Show, proposeront des émissions thématiques. Pour sa part, la chef d’antenne Lisa Laflamme pilotera son bulletin de nouvelles à partir de Windsor dès mercredi. Puis le jour du mariage, la couverture en direct commencera à 4 h du matin. Pour l’occasion, l’animatrice sera épaulée par trois experts.

De leur côté, CBC et Global prévoient tous deux 6 heures de programmation spéciale en direct.