Le retour des gros canons cubains

Les deux joueurs cubains des Capitales sont débarqués à Québec, samedi soir, et seront en mesure d’amorcer la saison en même temps que leurs coéquipiers, jeudi, alors que les Jackals du New Jersey seront les visiteurs.

Meilleur lanceur de la Ligue CanAm l’an dernier, Lazaro Blanco, et l’inter Yordan Manduley seront deux pièces importantes des champions en titre.

« Nous sommes vraiment, vraiment une meilleure équipe que vendredi, a résumé le gérant Patrick Scalabrini. Nous sommes très contents de les revoir et ils sont heureux d’être de retour. Ce sont deux joyeux lurons. Je craignais qu’ils ratent le début de la saison, mais je n’étais pas inquiet qu’ils ne se présentent pas. Avec ses forces et ses faiblesses, le gouvernement de Cuba a toujours livré la marchandise. »

Déjà au boulot

En pleine forme après avoir évolué au sein de la ligue d’hiver de leur pays, les deux Cubains ont été plongés dans le bain rapidement. Manduley agissait comme frappeur désigné, dimanche, à l’occasion du match présaison face aux Aigles de Trois-Rivières et Blanco effectuera sa première sortie, mardi, face aux Brewers de Montréal et son premier départ, dimanche, face aux Jackals.

« Je suis très content d’être de retour, a mentionné Blanco. J’ai été en contact avec Pat pendant toute l’année et je suis content de retrouver les gars. Mon adaptation est faite et ça va être plus facile cette année. Mon expérience et une préparation plus sérieuse me laissent croire que je pourrais connaître une aussi bonne saison que l’an dernier sinon meilleure. »

« Bonne ambiance »

Manduley est un habitué de Québec, lui qui disputera sa quatrième saison dans la Vieille Capitale.

« Je suis maintenant un Québécois d’adoption, a-t-il mentionné avec un sourire timide. Je connais bien la ville. Dès notre arrivée, on a remarqué la bonne ambiance. L’accueil des gars et l’amitié étaient palpables. »

Blanco a présenté une fiche de sept victoires et trois revers ainsi qu’une moyenne de points mérités de 1,32 en 82 manches cet hiver avec la formation de Granma qui a remporté un deuxième titre.

« Après une première moitié où il a dominé, Lazaro a connu une deuxième moitié inférieure, a rappelé Scalabrini. Parce que les adversaires le connaissent, c’est plus réaliste de croire que ses performances de cette année seront à l’image de sa deuxième moitié saison 2017, mais ça va être encore un de nos bons lanceurs. »

Pour la première fois depuis 2014 où un seul baseballeur de l’île castriste s’était pointé, les Capitales n’aligneront que deux Cubains au lieu de trois ou quatre.

« Je suis très à l’aise avec deux parce que les Cubains vont quitter de deux à trois semaines en juillet pour les Jeux de l’Amérique centrale et des Caraïbes qui se dérouleront en Colombie, a indiqué Scalabrini. Ça va être plus facile de gérer seulement deux absences. Si on avait obtenu une vedette, on aurait trouvé une façon de s’arranger, mais ce n’était pas le cas. »