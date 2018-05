Les Blue Jays s'inclinent à la fête des Mères

Le Québécois Russell Martin a frappé trois coups sûrs en cette journée de la fête des Mères, mais les Blue Jays ont néanmoins subi une défaite de 5-3, dimanche après-midi à Toronto, contre les Red Sox de Boston.

Comme partout ailleurs dans le baseball majeur, le rose était à l’honneur sur l’équipement des joueurs. Même les arbitres se prêtaient au jeu.

Les Jays ont manqué de veine dans cette rencontre.

Après avoir obtenu deux simples plus tôt dans cette partie, Martin a frappé un long double au champ gauche en septième manche. Yangervis Solarte, qui tentait de marquer en partant du premier coussin, a toutefois été épinglé au marbre sur un jeu bien exécuté par Andrew Benintendi, Xander Bogaerts et le receveur Christian Vasquez.

En quatrième manche, le voltigeur des Red Sox Mookie Betts a empêché les Blue Jays d’inscrire un point à la suite d’un attrapé spectaculaire. Richard Urena fils s’est alors fait voler un coup sûr au champ droit pendant que Kendrys Morales était en position de marquer.

Longue balle de J.D. Martinez

Un circuit de deux points de J.D. Martinez avait donné le ton au match, en première manche, et la formation torontoise n’est jamais parvenue à revenir de l’arrière. Le partant des Blue Jays Joe Biagini a quitté la rencontre après quatre manches et deux tiers de travail. Il a permis quatre points, quatre coups sûrs et trois buts sur balles.

Au monticule pour les Red Sox en début de match, Drew Pomeranz a concédé trois points en quatre manches. Les releveurs Hector Velazquez, Matt Barnes, Heath Hembree et Joe Kelly ont ensuite fermé la porte. Kelly a ainsi réussi son deuxième sauvetage de la saison.

Avec cette défaite, les Blue Jays ont maintenant un dossier de 21-20 et occupent le troisième rang de la section Est de la Ligue américaine. Après une journée de congé lundi, Toronto visitera les Mets de New York dans une courte série de deux parties interligues, mardi et mercredi.