Les limites difficiles d’une vie de couple

Je suis demeuré coi ce matin, tant par la lecture de Quand les femmes se croient tout permis, que par ta réponse au monsieur qui l’a écrite. Je ne sais pas comment te présenter la chose, Louise. Mais crois-tu vraiment que c’est normal qu’après avoir dégrisé le lendemain d’un party, sa femme puisse encore refuser de parler avec lui de l’affront qu’elle lui avait fait la veille devant toute sa famille, en le menaçant de le quitter s’il ne perdait pas 20 livres avant la fin juin ?

Elle ne lui a présenté aucune excuse, en plus de refuser toute discussion sur le sujet. Qui plus est, en s’enfermant dans les toilettes pour lui clore le bec. Le silence radio neuronal, quoi ! J’aurais aimé que cet homme prenne le temps de souligner que les femmes s’excusent RAREMENT. En tout cas, c’est ce que moi, je pense. Et pour aller plus loin encore dans ma pensée, je considère que le problème de ce couple est loin d’être réglé, et que sans de solides excuses de la part de sa conjointe, cet homme devrait se considérer comme lésé à jamais.

Je terminerai en te disant que tu n’as pas fait preuve d’une grande objectivité dans ce cas bien précis, Louise. La balance serait de 70 % en faveur de la femme et d’un petit 30 % en faveur du monsieur. J’apprécierais beaucoup que tu rectifies ta position.

Serge

J’ai relu le courrier en question, et je dois admettre que vous avez en partie raison. Ma réponse aurait mérité d’être plus nuancée pour démontrer l’empathie que j’avais pour la cause décrite par monsieur. Même si j’admettais qu’en général, nous, les femmes, étions plus promptes à la critique que les hommes, j’ai néanmoins passé sous silence le fait que la conjointe en question aurait dû accepter de revenir avec son mari sur le sujet qui l’avait blessé, au lieu de se murer dans le silence. Par contre, une recherche plus poussée sur le sujet révèle que la difficulté de s’excuser appartient aux deux sexes, en parts à peu près égales.