Les mauvaises habitudes alimentaires coûtent cher aux Canadiens

EDMONTON – Les mauvaises habitudes alimentaires des Canadiens leur coûtent 13,8 milliards $ chaque année, selon une étude menée par une chercheuse de l’Université d’Alberta, à Edmonton.

Ces coûts directs et indirects pour le système de santé viennent des maladies chroniques qui sont attribuables à la faible consommation de fruits, de légumes, de grains entiers, de noix, de graines et de produits laitiers, ainsi qu’à la surconsommation de viande rouge et transformée, ainsi que de boissons sucrées. Ces maladies comprennent le diabète de type 2, plusieurs formes de cancer et les maladies cardiovasculaires.

L’étude a estimé les coûts qu’entraînent ces maladies, lorsqu'elles sont liées aux mauvaises habitudes alimentaires. Les coûts directs pour le système de santé s’élèveraient à 5,1 milliards $ et les coûts indirects, à 8,7 milliards $.

Selon les chercheurs de l’Université d’Alberta, l’ampleur de ces coûts est similaire à ceux entraînés par le tabagisme et est plus élevée que ceux attribuables au manque d’activité physique.

«Si tout le monde procédait à de petits changements dans ses habitudes alimentaires, cela pourrait faire une grande différence au sein de la population», a indiqué à l’«Edmonton Journal» la chercheuse Jessica Lieffers, qui a contribué à l’étude.

Les chercheurs ont également indiqué dans leur étude que le Canada devrait élargir ses efforts de promotion de meilleures habitudes alimentaires en y incluant les grains entiers, les graines et les noix, plutôt que de se limiter à vanter les bienfaits des fruits et légumes uniquement.