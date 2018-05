L’exemple d’Antony Auclair

Tout au long de la semaine du Défi Est-Ouest, plusieurs ont tracé des comparaisons entre Alexandre Savard et son ancien coéquipier Antony Auclair qui poursuit maintenant sa carrière dans la NFL avec les Buccaneers de Tampa Bay.

L’ailier rapproché du Rouge et Or de l’Université Laval a entendu les commentaires, mais il est réaliste. « C’est très flatteur, mais je demeure les deux pieds sur terre, a résumé Savard du haut de ses 6 pi 5 po et 242 livres. Je devrai travailler bien, bien fort avant de me retrouver où Antony est. Antony est un bon exemple à suivre. »

S’il estime les comparaisons inévitables étant donné que les deux joueurs viennent du même programme, possèdent un gabarit similaire et ont obtenu des résultats à leurs tests physiques semblables, Mathieu Bertrand met toutefois des bémols.

« Alex a tous les outils nécessaires pour y arriver, mais il y a beaucoup de travail à faire, a souligné le coordonnateur des unités spéciales et entraîneur des centres arrière/ailiers rapprochés du Rouge et Or. Alex est doué, mais c’est vite un peu de comparer les deux joueurs. Il a été ailier espacé toute sa vie et il doit apprendre à bloquer. »

« Il aime ça quand ça brasse »

Contrairement à Auclair qui a adopté la position d’ailier rapproché dès sa première saison à Laval, Savard, lui, a disputé ses deux premières campagnes comme ailier espacé avant d’être muté l’an dernier. Il est toutefois retourné comme receveur en deuxième moitié de saison parce que le Rouge et Or voulait miser sur un centre arrière traditionnel en Simon Gingras-Gagnon

« Alex est vite, fort, et il aime ça quand ça brasse, mais il y a plusieurs facettes à considérer quand tu joues à l’intérieur, a expliqué Bertrand. Les recruteurs de la LCF et la NFL aimaient beaucoup Antony parce qu’il était fort techniquement. Dans le cas d’Alex, son cheminement doit se faire plus vite parce qu’il ne lui reste qu’une saison universitaire, mais on ne doit pas sauter d’étapes. C’est la clé. On doit s’assurer que les fondations sont solides et y aller une étape à la fois. »

« C’est un beau projet, poursuit l’ancien quart-arrière vedette du Rouge et Or. Ça ne pousse pas dans les arbres des joueurs avec son gabarit. Son rêve n’est pas accessible à tout le monde. Il est athlétique et possède de bonnes mains. Avec Antony, on a prouvé que nous sommes capables de développer des joueurs pour la NFL. »

Habiletés à bloquer

À Orlando, lors du camp de printemps, Savard était de retour comme ailier rapproché. « Il y a eu une nette progression dans mes habiletés à bloquer, a-t-il indiqué. J’ai confiance en Mathieu et Justin (Éthier) pour la suite. »

Bertrand confirme la progression. « En Floride, il a progressé à tous les entraînements. L’avenir nous dira si une saison est un délai trop rapide pour atteindre un développement qui retiendra l’attention de la NFL. »

Chris Amoah réclamé par les Eskimos

Ignoré lors du repêchage, Christopher Amoah aura néanmoins l’occasion de participer à un camp de la Ligue canadienne de football (LCF).

Les Eskimos d’Edmonton ont profité de l’un de leurs deux choix supplémentaires pour réclamer le porteur de ballon du Rouge et Or de l’Université Laval. Après le repêchage, les neuf équipes ont le loisir d’ajouter deux joueurs admissibles à l’encan et qui ne possèdent aucune expérience de la LCF à leur alignement (non counter).

Au même titre que les joueurs sélectionnés, ceux-ci ne comptent pas dans le calcul quand vient le moment de réduire les alignements à 75 pendant le camp. « Je suis content pour Chris, a souligné son agent Sasha Ghavami. Il va avoir l’occasion de se battre pour un poste. Son contrat n’est pas encore signé, mais les Eskimos l’ont réclamé. »

Après un proday devant les Redskins de Washington le 14 mars et sa participation au camp national du 23 au 25 mars à Winnipeg, Amoah était confiant d’être sélectionné, mais les neuf équipes en ont décidé autrement.

« Ce ne fut pas facile pour Chris, a reconnu Ghavami. La position de porteur de ballon n’est pas facile pour les Canadiens. Chris avait peu joué sur les unités spéciales. Je demeure persuadé que Chris était l’un des meilleurs porteurs de ballon disponibles au dernier repêchage. Il tentera de mériter un poste à Edmonton, mais il ne ferme pas la porte à un retour à Laval pour sa cinquième année si ça ne fonctionne pas. »

Pas de contrat pour Cibasu

Invité au mini camp des recrues des Bears de Chicago du 11 au 13 mars, Régis Cibasu n’a pas réussi à obtenir un contrat. Le demi inséré sera donc de retour avec les Carabins de l’Université de Montréal pour sa cinquième année.

« C’était une superbe expérience, a mentionné Cibasu sur le fil Twitter des Carabins. Les entraîneurs ont aimé ce que j’ai démontré. Je vais peaufiner certains éléments techniques de mon jeu cet automne avec les Carabins. »

Choix de 3e ronde (20e au total) des Argonauts de Toronto le 3 mai, Cibasu ne prendra pas part au camp d’entraînement des champions de la Coupe Grey. « Les Argos savaient avant le repêchage que Régis ne se présenterait pas au camp, a mentionné Ghavami. Il suivra des cours d’été. »