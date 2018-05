Montréal a maintenant un stade de rugby conforme aux règlements internationaux

MONTRÉAL - Le premier stade de rugby de Montréal conforme aux règlements internationaux recevra ses premiers joueurs cet été, a annoncé la Ville de Montréal, dimanche.

L’équipement est situé dans le parc Henri-Julien, dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville.

«Le projet, dont les travaux ont été complétés à l'automne 2017, consistait à optimiser le terrain de soccer en un terrain à deux vocations pour le soccer et le rugby, avec revêtement complet en gazon synthétique, a expliqué la Ville. Un système d'éclairage approprié et aux normes a été ajouté, ainsi que tous les équipements connexes (buts amovibles de soccer, ancrages des buts, bancs des joueurs, poteaux de but de rugby avec coussins protecteurs, gradins en aluminium, tableau de pointage, etc.).»

Les travaux pour adapter le site au sport du rugby, soit les travaux d'infrastructure et de revêtement synthétique, ont coûté 2,7 millions $ taxes incluses, un investissement qui a été financé par la ville-centre dans le cadre du Programme des équipements sportifs supra locaux.

L'arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville a mentionné dimanche qu’il s'est engagé à allouer un minimum de 25 heures hebdomadaires aux équipes de rugby de la mi-avril à la mi-octobre, à raison de deux soirs et une journée de fin de semaine.