Montréal sur la carte de Topgolf

PONTE VEDRA BEACH | Ayant envahi le marché américain depuis deux ans, Topgolf compte faire une percée au Canada sous peu. Selon ce qu’il a été permis d’apprendre, Montréal serait sur la carte du géant du divertissement.

Avec 41 succursales qui ont poussé comme des champignons aux quatre coins des États-Unis et 16 autres qui ouvriront leurs portes d’ici quelques mois, on peut affirmer que cette nouvelle stratégie fonctionne pour attirer les amateurs au golf dans un univers divertissant.

Le Journal a profité de son passage à Jacksonville pour aller faire un tour et titiller les petites balles blanches durant le Championnat des joueurs. À n’en point douter, les installations font courir les amateurs puisque le stationnement était bondé et les quelque cent espaces pour s’amuser et frapper des balles étaient occupés. Haut de trois étages, le concept est unique. Suffit de croiser un bar sportif à un champ de pratique. Chaque espace est muni de télévisions, de divans et de bâtons de golf. Bouffe et alcool viennent évidemment agrémenter le tout dans une atmosphère décontractée.

Dans l’espace voisin de l’auteur de ces lignes, un p’tit bonhomme d’une dizaine d’années avait traîné son paternel en fin de journée. En plus de frapper ses balles, il semblait avoir arrêté son choix sur un appétissant hamburger.

Nombreux types de matchs

Revenons-en au golf. Le principe est fort simple, plutôt que de frapper des balles comme une machine, sans vraiment d’objectif précis, le golfeur doit viser des cibles circulaires dispersées entre 25 et 215 verges dans le champ de pratique. Dans la circonférence autour des drapeaux, chaque case géante où tombe la balle équivaut à une valeur.

Chaque balle multicolore est munie d’une puce afin de déterminer la distance et la valeur de la cible touchée. Les données sont transmises instantanément sur des télévisions. Les amateurs peuvent jouer plusieurs types de matchs. L’activité s’adresse à tous, du premier élan aux pros !

Selon les statistiques compilées par Topgolf aux États-Unis, l’activité attire en moyenne des groupes de quatre personnes. Ces groupes sont composés majoritairement de personnes âgées de 18 à 34 ans (54 %). Les jeunes de 17 ans et moins ainsi que les gens âgés de 45 à 64 ans correspondent chacun à 16 % de la clientèle. Et dans cette étude, les hommes forment 68 % de la clientèle.

En 2017, les installations de Topgolf à travers le monde ont attiré 13 millions de visiteurs alors que ceux-ci ont joué 42 millions de matchs. Chaque année, les statistiques grimpent en flèche.

D’un océan à l’autre

Le Canada représente le prochain marché de l’entreprise qui a vu le jour au Royaume-Uni en 2000. L’été dernier, Topgolf avait conclu une entente avec le géant du divertissement Cineplex Odéon afin d’exploiter le marché canadien.

La direction de Cineplex n’a encore rien annoncé officiellement quant à la sélection des villes où elle implantera les installations, dont la première devrait ouvrir en 2019. Elle a également refusé les demandes d’entrevue du Journal. Les villes de Toronto et Vancouver sont toutefois des cibles de choix.

Selon des sources fiables dans l’univers du sport, Montréal figure sur la carte de Cineplex et Topgolf. Ce ne serait plus une question de possibilité, mais plutôt de temps. D’ici cinq ans s’est-on laissé dire. L’hiver n’effraierait plus les dirigeants.

Cette nouvelle activité viserait dans le mille puisque Golf Québec s’évertue depuis des années à rapatrier les enfants et les jeunes adultes sur les parcours de golf de la province. L’organisme met également l’accent sur le golf féminin.

Avec la folie Topgolf, les amateurs québécois seraient gagnants.