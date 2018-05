Photos souvenirs: Geneviève Borne

MusiquePlus

Grande passionnée de musique, Geneviève Borne, aussi confortable à la maison qu’au réseau MusiquePlus, y travaillera comme VJ et animatrice durant huit ans. Elle réalisera des entrevues avec les plus grandes stars, dont Madonna, Rod Stewart, les Rolling Stones, Phil Collins et David Bowie.

Débuts

Férue de musique rock grâce à son grand frère musicien, Geneviève Borne réalisait son rêve en 1992, à l’âge de 23 ans, en se joignant aux VJ de MusiquePlus. Un an plus tôt, elle était reporter à Météomédia de TQS (V), où elle enregistrait des capsules quotidiennes sur l’environnement.

Dans ma caméra

La populaire VJ et animatrice de MusiquePlus, il y a 20 ans, à l’été 1998. Deux ans plus tard, Geneviève Borne se joignait à l’équipe de TVA où elle s’est lancée, en 2001, dans l’aventure de Dans ma caméra, l’émission-réalité dans laquelle elle filmait elle-même les artistes dans leur quotidien.

Blonde, brune, rousse

Geneviève en 1995, déjà appréciée pour ses vastes connaissances musicales. Des années plus tard, elle comblera une autre passion, celle des voyages, en parcourant le monde pour le réseau Évasion et enfin elle coanimera l’émission Belle et Bum avec Normand Brathwaite durant 8 ans.

Bientôt dix ans

Cheveux rasés, après un traitement contre le cancer du sein, annoncé dans les médias en 2008, Geneviève devenait en 2009 la porte-parole du magazine Clin d’œil, elle, passionnée de mode depuis l’adolescence, ayant été mannequin et le visage de grandes marques dont Cover Girl.

► Geneviève Borne est la porte-parole de l’exposition, Ici Londres, présentée au Musée de la civilisation, à Québec, du 17 mai 2018 au 10 mars 2019. Des collections internationales prestigieuses et un parcours immersif qui plonge les visiteurs au cœur de ce pôle mondial de la création. Voir www.mcq.org

► L’animatrice qui visite Londres presque chaque année depuis 20 ans, a publié l’an dernier aux Éditions de l’Homme, 300 raisons d’aimer Londres, un guide d’adresses par quartier, mais aussi par thématique, dont un parcours James Bond et un circuit musical incluant le Brixton de David Bowie.

► Geneviève anime tout l’été sur Ici Musique (Radio-Canada) l’émission

► À Travers les Branches, durant laquelle elle construit l’arbre généalogique musical d’un artiste. Les samedis 10 h dès la fin juin.