Régis Cibasu rejoindra les Carabins

Le receveur de passes Régis Cibasu reviendra avec les Carabins de l’Université de Montréal pour une cinquième et dernière saison en 2018, ont annoncé ceux-ci dimanche.

Cibasu a participé au mini-camp des Bears de Chicago en fin de semaine et n’a pas convaincu l’organisation de la NFL de lui accorder un contrat. Cependant, le principal intéressé s’estime choyé d’avoir obtenu l’occasion de montrer son savoir-faire.

«C’était une superbe expérience. Les entraîneurs ont aimé ce que j’ai fait. Je vais peaufiner certains éléments techniques de mon jeu cet automne avec les Carabins», a-t-il indiqué au compte Twitter des Carabins.

Par ailleurs, les droits du joueur de 6 pi et 3 po et 232 lb dans la Ligue canadienne de football appartiennent aux Argonauts de Toronto, qui l’ont repêché au 20e rang du plus récent encan du circuit. Toutefois, Cibasu avait déjà exprimé son intention de ne pas jouer dans cette ligue en 2018.