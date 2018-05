Solution efficace pour contrer les hémorroïdes

Je m’adresse à « Une désespérée » qui refusait de se résigner à l’intervention chirurgicale pour régler son problème d’hémorroïdes saignantes. J’ai souffert du même problème il y a quelques années. Une amie m’a suggéré un remède de grand-mère, à savoir : bien nettoyer la zone de l’hémorroïde et y appliquer de l’onguent camphré. Ça chauffe un peu pendant un court moment, mais ça ne brûle pas. On constate qu’après quelques jours, l’hémorroïde diminue pour reprendre la taille d’une veine normale. L’enflure et l’inflammation disparaissent complètement. Pour ma part, en tout et pour tout, j’ai utilisé ce remède une quinzaine de fois, jusqu’au jour où les hémorroïdes disparaissent complètement pour ne jamais revenir.

Une femme médecin consultée à cette période m’a fait découvrir que la constipation occasionnelle qui m’affectait était à la source de mon problème d’hémorroïdes. Ayant réglé grâce à elle ce problème occasionnel, ça a certainement eu une incidence sur mon état global. Je consommais, à l’époque, de six à sept cafés par jour, croyant bêtement que ça réglerait mon problème de constipation. Selon elle, trop de café vient bouffer le liquide dont l’intestin a besoin pour bien fonctionner. Elle m’a recommandé de ne boire qu’un seul café par jour et de troquer les autres pour un litre d’eau par jour. Depuis ce temps, tout est rentré dans l’ordre.

Anonyme

« Après l’oxygène, l’eau est l’élément le plus important pour l’organisme. L’eau est remplie de sels minéraux (sodium, potassium, calcium, magnésium entre autres) et d’oligo-éléments. Il faut en boire pour compenser les pertes quotidiennes comme l’urine, les selles et la sueur. » J’espère que votre suggestion pourra aider cette personne, bien que certains cas extrêmes ne trouvent leur solution que dans l’intervention chirurgicale.