Sommet du G7: des millions $ en retombées économiques attendues à Québec

L’Association hôtelière de Québec prévoit que le Sommet du G7 rapportera son lot de retombées économiques importantes.

Selon les dernières données compilées auprès de ses membres, ces retombées pourraient se compter en millions de dollars. La directrice générale de l’Association, Marjolaine De Sa, estime que les retombées économiques engendrées par le G7 dépasseront les 8 millions de dollars dans le domaine hôtelier à Québec.

«Ça représente environ 30 000 nuitées sur une période de deux semaines. À son plus fort, ce sont 3000 chambres qui seront occupées sur une courte période. On parle de 8 millions de dollars en retombées économiques; c’est excellent. Et ça, c’est sans compter la restauration, les boutiques souvenirs ou les activités offertes», soutient la DG.

À titre d’exemple, l’hôtel Le Concorde, comme on vous l’apprenait en avril dernier, servira de lieu d’accueil aux représentants du gouvernement américain. Un volumineux contrat a été signé pour la réservation de plus de 300 chambres pendant dix jours au mois de juin.

«C’est certain qu’un événement comme celui-là c’est bon pour nos hôtels: 30 000 nuitées en deux semaines, on aimerait avoir ça tout le temps. Est-ce que ça va bonifier le bilan de notre saison touristique? Difficile à dire. La saison 2017 a été un record. On verra pour 2018, mais ça regarde bien», conclut Marjolaine De Sa.