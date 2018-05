Sony: aucun matériel ne sera dévoilé à E3

Si vous voulez des nouvelles hardware de la part de Sony, la conférence E3 de la compagnie risque de vous décevoir.

Cela répond donc à une question qu’on voit souvent: «à quand une PS5?!». Pas tout de suite, en tout cas.

C’est dans un podcast de PlayStation que le président de Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios Shawn Layden a déclaré, sans retenue, qu’il n’y aurait absolument aucun dévoilement hardware lors de la conférence Sony E3 2018.

La conférence, qui aura lieu le 11 juin, présentera plutôt des jeux très attendus. Parmi les titres qui seront présentés plus en profondeur, on peut compter Death Stranding de Hideo Kojima et The Last of us II.

Pardonnez-moi, mais des nouvelles de Death Stranding et The Last of Us II, en ce moment, ça m’emballe pas mal plus. Il est trop tôt pour une nouvelle console!

La PlayStation 4 ne fait que célébrer son cinquième anniversaire, la PSVR est embryonnaire et les consoles Pro et Slim sont encore neuves.

Bref, soyez heureux, on va avoir des bons jeux.

Voici un meme de Kojima.