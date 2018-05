Toutes les photos du tapis rouge de la Soirée ARTIS 2018

Plusieurs vedettes se sont donné rendez-vous sur le tapis rouge de la Soirée ARTIS, présentée au Théâtre Denise-Pelletier ce dimanche sous un ciel ensoleillé.

Vêtues de leurs plus belles robes et habits, les stars ont pris la pose avant d’assister à la soirée de célébration animée cette année par Maripier Morin et Jean-Philippe Dion.

Voici tous les looks de vos vedettes préférées

Magalie Lépine-Blondeau Dario Ayala / Agence QMI

Lynda Johnson et son accompagnateur Dario Ayala / Agence QMI

Debbie Lynch-White et sa conjointe Marina Dario Ayala / Agence QMI

Charlie Arcouette et son accompagnateur Dario Ayala / Agence QMI

Dany Dubé et son accompagnatrice Dario Ayala / Agence QMI

Sophie Cadieux et Mani Soleymanlou Dario Ayala / Agence QMI

Annick Dumontet et son accompagnateur Dario Ayala / Agence QMI

Vanessa Pilon et Alex Nevsky Dario Ayala / Agence QMI

Rémi Chassé et son accompagnatrice Dario Ayala / Agence QMI

Michel Bergeron et son accompagnatrice Dario Ayala / Agence QMI

Pierre Bruneau et sa famille Dario Ayala / Agence QMI

Charlotte Cardin Dario Ayala / Agence QMI

Sydney Lallier Dario Ayala / Agence QMI

Catherine-Anne Toupin et Antoine Bertrand Dario Ayala / Agence QMI

Jonathan Freeman, Miriam Baghdassarian et Yann Brassard Dario Ayala / Agence QMI

Marie-Ève Janvier Dario Ayala / Agence QMI

Anouk Meunier Dario Ayala / Agence QMI

Julie Bélanger et Ken Shuglo Dario Ayala / Agence QMI