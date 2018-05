Une autre victoire pour les Américains au Championnat du monde de hockey

La puissante formation américaine a obtenu une sixième victoire en autant de matchs au Championnat du monde de hockey, l’emportant par le pointage de 9-3 contre la Norvège, dimanche, dans un match disputé à Herning, au Danemark.

Patrick Kane a notamment bien fait pour les États-Unis avec une récolte de deux buts et une mention d’aide. Cam Atkinson et Dylan Larkin ont pour leur part inscrit chacun un but et deux passes.

Charlie McAvoy, Alec Martinez, Anders Lee, Colin White et Neal Pionk ont été les autres buteurs des Américains.

D’ores et déjà assurés de participer aux quarts de finale, les États-Unis concluront le tour préliminaire en affrontant la Finlande, mardi.