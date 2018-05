Une intense préparation pour la 33e soirée des prix Artis

MONTRÉAL - À quelques heures de l'arrivée des personnalités-chouchous du Québec au Théâtre Denise-Pelletier, le metteur en scène et réalisateur Jean-François Blais s'affairait à attacher les dernières ficelles de la 33e soirée Artis, diffusée ce soir à l'antenne de TVA.

«On a fait des répétitions par blocs, mais là, c'est la balle de laine au complet qu'il reste à enfiler. Heureusement, on a de bonnes baguettes et l'on sait tricoter», a-t-il lancé avec humour, en entretien téléphonique, vendredi.

Fort de plus de 20 ans d'expérience sur les différents galas québécois (Métrostar, Artis, ADISQ et Gémeaux), Jean-François Blais sait manœuvrer avec les imprévus : «Tout peut arriver et c'est beaucoup d'adrénaline. Mais je carbure à ça, le direct.»

À l'avant-plan

Le numéro d'ouverture a été confié à des artistes à l'avant-plan. Encore sous l'émotion de sa victoire à La Voix, Yama Laurent poussera ainsi la note avec l'interprète de l'année du dernier gala de l'ADISQ, Patrice Michaud.

Alex Nevsky, Marie-Ève Janvier et d'autres invités-surprises se mêleront également de la partie. Charlotte Cardin et le rappeur Loud passeront aussi sous les projecteurs en duo.

Pas question de passer sous silence le mouvement #moiaussi. La chanteuse Ariane Moffatt s'installera au piano pour présenter les finalistes dans la catégorie féminine de l'année en interprétant une chanson de Pink, qui prend position pour l'égalité des sexes.

«On veut prendre soin de nous, parce qu'on en a besoin après l'année qu'on a passée. Et il faut se dire merci. On ne sera pas grinçant, loin de là, mais on ne sera pas «plate» pour autant», a assuré Jean-François Blais.

Personnalités de l'année

Contrairement aux précédentes éditions, on n'apprendra seulement durant la cérémonie qui se disputera les titres de personnalité féminine et masculine de l'année.

Selon leurs prédictions dans le cahier Weekend du Journal de Montréal, les journalistes télé Emmanuelle Plante et Marc-André Lemieux penchent pour la jeune Ludivine Reding, criante de vérité dans la série-phénomène Fugueuse, ou pour l'animatrice Véronique Cloutier, dont l'émission 1res fois lui a permis de se relever de l'échec de Votre beau programme.

Du côté des hommes, Lemieux y va d'une prédiction pour le commandant du District 31, Gildor Roy, tandis que Plante choisit le très coloré Marc Labrèche (Bye Bye, Info, sexe et mensonges).

Premières fois

Sept comédiens courent la chance de repartir avec un trophée Artis, alors qu'il s'agit de leur toute première nomination au gala. C'est notamment le cas de Ludivine Reding (rôle féminin série dramatique saisonnière), Pier-Luc Funk (artiste d'émission jeunesse), Pierre-Yves McSween (animateur d'émission de service), Fabien Cloutier (rôle masculin série dramatique annuelle), Sophie Desmarais (rôle féminin série dramatique saisonnière), Pascal Morissette (artiste d'émission jeunesse) ainsi que Maripier Morin (animatrice d'émission culturelle et talk-show et animatrice d'émission de jeux).

Maripier Morin sera également aux commandes de cette grande fête de la télé avec son acolyte Jean-Philippe Dion.

Un sondage auprès de 8000 personnes a été mené par la firme Léger afin de déterminer les personnalités de la soirée.

La soirée Artis est diffusée dès 19 h sur les ondes de TVA.

Artis 2018 en chiffres