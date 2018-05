Vanessa Pilon dit adieu à ses cheveux courts et attire tous les regards sur le tapis rouge de la soirée ARTIS

Vanessa Pilon était absolument resplendissante, ce dimanche, sur le tapis rouge de la Soirée ARTIS présentée au Théâtre Denis-Pelletier.

La future maman accompagnait son amoureux, le chanteur Alex Nevsky, qui participait au numéro d’ouverture de la cérémonie en compagnie de Marie-Ève Janvier, Patrice Michaud et Yama, gagnante de La Voix 6.

Le couple chouchou a capté l’attention du public par leur look toujours original et étonnant, mais c’est surtout la nouvelle coupe de cheveux de Vanessa (et sa magnifique robe dorée!) qui ont volé la vedette.

Dario Ayala / Agence QMI

La jolie brune a arboré la coupe courte (et même rasée) depuis de nombreuses années. Elle a toutefois décidé qu’un changement s’imposait puisqu’elle a désormais des rallonges jusqu’aux épaules. On avait vu quelques images de sa nouvelle tête sur Instagram au cours des derniers jours, mais c’est sur le tapis rouge de la Soirée ARTIS que le changement capillaire a été dévoilé dans toute sa splendeur.

On adore son nouveau look!

