GODREAU (née MORAN) Bertha



Le 8 mai 2018, à l'âge de 87 ans, est décédée Mme Bertha Moran, épouse de feu M. Alfred Godreau et mère de feu Valérie-Ann Godreau.Elle laisse dans le deuil ses enfants William (Trevor), Marie-Thérèse (Gregory), Carole, Janet (Kevin) et Albert, ses petits-enfants Mark, Caroline, Jonathan, Alessandra, Alex, Mathieu et David, ses arrière-petits-enfants Roxanne et Erika ainsi que de nombreux parents et amis.Elle sera exposée le lundi 14 mai 2018 de 19h à 22h ainsi que le mardi 15 mai 2018 de 10h à 12h, suivi d'une liturgie de la Parole en la chapelle de la résidence:505, BOUL. CURÉ POIRIER OUESTLONGUEUIL, QC, J4J 2H5www.dignitequebec.comPour ceux qui le désirent, un don à la Société canadienne du cancer serait apprécié.