7 choses qui vont rendre ton métier plus trippant

On passe tellement de temps au travail dans la vie que c’est important d’être content de se lever pour y aller chaque matin. C’est pour ça que pratiquer un métier qu’on aime, ça devrait être une priorité!

Voici 7 choses qui vont te rendre tellement heureux au travail que tu risques de ne jamais vouloir retourner chez toi (ok, on exagère un peu). D'abord, trouver un métier qui te plait. Et pour ça, il y a des sites comme Trouve ton métier pour t'aider.

C’est sûr qu’avoir des amis au boulot, c’est vraiment le fun. Le travail en équipe devient automatiquement plus agréable, et ça fait des gens avec qui traverser les petites embuches du quotidien. Si tu travailles sur un chantier comme mécanicien, par exemple, les jours de ciel gris sont soudainement moins difficiles.

2. Ne pas te sentir coincé dans la routine

Le 9 à 5, c’est pas pour toi? T’aimes plutôt gérer tes horaires comme tu veux? Pourquoi ne pas devenir conducteur de camions? D’autres options pour sortir de la routine : te perfectionner en suivant des formations, participer à des concours ou encore guider les nouveaux employés – c’est super valorisant!

3. Être réaliste

Quand vient le temps de choisir un métier, il faut être honnête. Qu’est-ce qui est important pour toi? Le salaire, le travail d’équipe, la créativité ou encore le travail manuel? Il faut savoir reconnaitre tes forces et préférences pour faire le bon choix de carrière (ou le bon changement de carrière)!

4. Bien gérer ton stress

Certains métiers sont plus stressants que d’autres, mais pas mal tous les emplois comportent leurs moments de pression. Être mineur d’extraction, par exemple, ça peut être stressant avec toutes les règles de sécurité à respecter. Une bonne gestion du stress permet une meilleure productivité, mais aussi une attitude plus zen envers tes collègues... et envers toi-même!

5. Choisir un métier qui convient à ton profil

On a tous fait des tests d’orientation au secondaire. Au final, ces tests-là avaient pas mal raison. Soit t’es quelqu’un de manuel ou d’intello, fan de contact humain ou pas, plutôt artiste ou cartésien... Peu importe la réponse, suffit de faire le bon choix de carrière pour ton profil.

6. Te sentir compétent

Même si tu ne fais pas de longues études, tu veux sentir que le temps que tu as investi à l’école est rentabilisé au travail. À la fin de la semaine, savoir que tes compétences ont été mises à profit et recevoir une bonne rétroaction de la part de ton boss, ça fait du bien!

7. Rester positif

Le bonheur, c’est un peu dans l’attitude. L’équation est simple: plus t’es content, plus les autres vont être contents aussi. Et si tu travailles dans le public (comme préposé aux bénéficiaires, mettons), c’est d’autant plus important d’être optimiste!

