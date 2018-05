LABELLE, Marguerite

(née Lebeau)



De Rosemère, le 11 mai 2018, à l'âge de 84 ans, est décédée Mme Marguerite Lebeau, épouse de feu Gérard Labelle.Précédée de son fils feu Roger, elle laisse dans le deuil ses enfants Jeannine (Ghislain), Pierre (Johanne), Jean-Claude (Lyne), Gilles (Cristina) et Benoit ainsi que ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses frères, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le mercredi 16 mai dès 10h en l'église Coeur-Immaculé-de-Marie (7 boul. Desjardins Ouest, Sainte-Thérèse), suivi des funérailles à 11h et de l'inhumation au cimetière paroissial.105, BOUL. DESJARDINS ESTSAINTE-THÉRÈSE (450) 473-5934Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à Pallia-Vie Saint-Jérôme.