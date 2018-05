BARRY, Eva (née Guitard)



Au CISSSNL/CHRDL de Joliette, le 5 mai 2018, à l'âge de 88 ans et 8 mois, est décédée Mme Éva Guitard, épouse de feu M. Eddy Barry demeurant à St-Lin-Laurentides.La défunte laisse dans le deuil ses enfants: Nicole, Manon (Rémi Jr), Pierre (Micheline), Claude (Dominique), Johanne (Jacques), Sylvie (Jean-Noël), Yvon (Denise), Isabelle (Dominic), 10 petits-enfants, 10 arrière-petits-enfants, son frère Félix, ses belles-soeurs Lise et Madeleine, ses neveux et nièces, autres parents et amis.Les enfants de Mme Éva Guitard Barry accueilleront parents et amis le samedi 19 mai 2018 à compter de 13h à la:ANDRÉ LÉGARÉ INC.1008, RUE ST-ISIDOREST-LIN-LAURENTIDES, J5M 2V5www.residencelegare.comUne liturgie de la Parole aura lieu le samedi 19 mai 2018 à 16h à la chapelle de la résidence funéraire.La famille tient à remercier tous les médecins, infirmiers, infirmières et les préposé(e)s du CHSLD St-Antoine de Padoue de St-Lin-Laurentides et du CHRDL de Joliette, département des soins palliatifs, pour les bons soins prodigués à leur mère.