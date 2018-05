Les amateurs de la marque American Apparel seront heureux d'apprendre cette excellente nouvelle

Qui n’a pas eu un petit pincement au cœur quand les magasins American Apparel ont fermé leur portes il y a plus d’un an? Séchez vos larmes la gang, parce que la compagnie effectue un grand retour en ouvrant son service de livraison internationale au Canada. YAS!

En faisant un tour sur le site, force est de constater que la compagnie ne s'éloigne pas de sa recette gagnante : les basics. L'entreprise propose même une section, où l’on peut « magasiner les archives », soit un catalogue d’articles basé sur des photos de collections datant de 2007 à aujourd'hui.

Même si la compagnie semble être de retour telle quelle, il existe cependant une grande différence. American Apparel n'est plus Made in USA, puisque la plupart des vêtements sont maintenant faits au Nicaragua et au Honduras. Rassurez-vous, l'entreprise a tout de même pensé à créer une section de produits fabriqués aux États-Unis. Il faudra par contre débourser un peu plus de sous.

Une publication partagée par American Apparel (@americanapparelusa) le 2 Mai 2018 à 7 :00 PDT

Après une courte pause, la compagnie revient donc en force, elle qui a connu une longue période difficile en faisant faillite en 2016. Un an plus tard, elle avait été rachetée par la compagnie de vêtements Gildan pour rien de moins que 88 millions de dollars.

Une publication partagée par American Apparel (@americanapparelusa) le 11 Mai 2018 à 11 :00 PDT

Toute cette histoire est chose du passé, parce qu’American Apparel semble là pour rester. À go, c'est le temps de faire le plein de basics!

*Pour faire le plein d'inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie jean sur Instagram et Facebook!