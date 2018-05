Ariana Grande chante avec Jimmy Fallon, The Roots et Nintendo Labo!

On savait bien que le petit piano Nintendo Labo allait servir pour un stunt publicitaire bientôt, mais on ne s’attendait pas à un band au complet.

Le populaire segment de The Tonight Show «classroom instruments», où The Roots, Jimmy Fallon et leurs invités utilisent des instruments d’école pour jouer des chansons, est de retour avec une twist!

Ce soir, c’est Ariana Grande qui va se prêter au jeu grâce à Nintendo Labo. Vous avez bien lu! Le band va jouer une chanson de Grande intitulée No Tears Left to Cry en utilisant des morceaux de carton et la technologie Labo!

C’est IGN qui a eu la primeur, en plus d’obtenir quelques images à l’avance.

Le segment sera diffusé sur NBC ce soir.