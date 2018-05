Arrondissement du Sud-Ouest: la police a émis un avis de disparition pour retrouver Kelrisha Glasgow, âgée de 12 ans

MONTRÉAL – La police de Montréal a publié un avis de disparition concernant une jeune fille de 12 ans qui manque à l’appel.

Kelrisha Glasgow a été vue pour la dernière fois sur la rue Jolicoeur près de Monk, dans l’arrondissement du Sud-Ouest, devant un restaurant Subway.

Elle mesure 1, 2 m (4') et pèse 55 kg (120 lb). Elle a les yeux bruns et des cheveux noirs tressés et elle a les oreilles percées. Elle porterait un manteau rose foncé avec capuchon, un jeans bleu, un t-shirt bleu pâle, des espadrilles noires "Champion" et un sac à dos noir et blanc.

La police a souligné que «ses proches s’inquiètent pour sa santé, car la jeune fille a laissé des notes à propos suicidaires».

Toute personne ayant de l'information à communiquer concernant cette disparition peut le faire en composant le 911, son service de police local ou de façon anonyme et confidentielle avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou en ligne.