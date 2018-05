C’est la fin pour L’Arbitre

Le verdict est tombé sur L’Arbi­tre : la prochaine saison du rendez-vous piloté par Anne-France Goldwater sera également sa dernière. Tournés l’an dernier, les 12 derniers épisodes seront présentés cet automne, nous confirme V. Après coup, la cour sera suspendue.

« Ils disent qu’ils n’ont plus le budget pour continuer, explique Me Goldwater au Journal. Je trouve cela très dommage. Parce que pour moi, L’Arbitre, c’est une émission de valeur. Les causes fascinantes continuaient de rentrer. »