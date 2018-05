C’est OFFICIEL! Les NES et Super NES Classic Edition de retour sur le marché en juin!

Bonne nouvelle pour les joueurs patients!

Nintendo a tenu promesse et assurait ce dimanche que ces fameuses consoles rétro NES et Super NES Classic Edition seront de retour sur le marché après avoir fait le bonheur d’une poignée de privilégiés (et de revendeurs, bien sûr).

La NES Classic Edition sera de retour sur le marché le 29 juin et devrait être disponible jusqu’à la fin de l’année. On note également que la Super NES Classic Edition sera également remise en circulation sous peu.

On vous rappelle le prix de vente suggéré par Nintendo pour la NES Classic Edition: 79.99$

Bonne chasse!