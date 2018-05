Comment éviter de plafonner à 40 ans

Catherine Martellini - 37e AVENUE

S’il est vrai que les employeurs estiment le bagage d’expérience des travailleurs plus âgés, cette estime ne se traduit pas toujours en une meilleure rémunération. Voici quelques stratégies qui vous aideront à percer ce plafond.

1. Adaptez votre CV

Si vous êtes sur le marché du travail depuis longtemps, il est inutile de remonter à vos expériences datant de plus de 15 ans. Au rythme où évolue le marché de l’emploi, les expériences trop anciennes peuvent se révéler dépassées. Elles trahissent également votre âge, un élément sur lequel vous pouvez être discriminé. Le même principe s’applique aux dates d’obtention de vos diplômes. L’idée n’est pas de mentir, mais d’attirer l’attention sur l’essentiel, soit vos compétences et vos qualités pour le poste.

2. Spécialisez-vous

Il devient plus difficile après 30 ans de passer à un échelon de salaire supérieur sans spécialisation. Certains diront que la spécialisation les limite. C’est pourtant ce qui fait qu’un employé se démarque par rapport à un autre. Ce constat vaut autant au sein d’une entreprise que comme travailleur autonome. Un entrepreneur a tout intérêt à mettre de l’avant un service unique ou à cibler une clientèle en particulier. Cette spécialisation pourrait par le fait même préparer le terrain pour vous lancer en affaires par la suite.

3. Évitez l’escalade de la consommation

Cette stratégie est valable dans toutes les sphères de votre vie. N’effectuez pas d’achats de l’envergure d’une voiture ou d’une maison en supposant que vos augmentations de salaire suivront la courbe ascendante que vous avez constatée jusqu’à maintenant. Vous devriez plutôt envisager l’achat en tenant pour acquis que votre salaire demeurera inchangé jusqu’à 55 ans.

4. Renouvelez vos connaissances

Demeurez à jour dans votre domaine. Vous vous assurerez ainsi de pouvoir concurrencer des candidats plus jeunes advenant un changement d’emploi. Même si vous prévoyez demeurer au même poste, cela contribuera à vous garder à la fine pointe et à devenir la référence dans votre champ d’expertise. Gardez à l’esprit que les employeurs cherchent avant tout des employés dynamiques et capables d’adaptation. La formation continue en est une belle démonstration.

5. Soyez opportuniste

Vous plafonnerez plus rapidement si vous travaillez pour la même entreprise pendant un certain temps. Certaines entreprises jouissent d’échelles salariales précises qui n’offrent plus d’augmentations après 20 ans de service. Parfois, le meilleur moyen d’obtenir une augmentation de salaire est de changer d’emploi.

L’apogée salarial n’est souhaitable qu’au moment de prendre votre retraite. Prenez les mesures nécessaires tout au long de votre carrière pour pousser ce plafond toujours plus haut.