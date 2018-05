Des diplômes honorifiques pour Mila et Brian Mulroney

FREDERICTON - L’ancien premier ministre Brian Mulroney et son épouse Mila recevront un honneur bien particulier mardi après-midi à l’Université Saint-Thomas du Nouveau-Brunswick : ils obtiendront tour à tour un diplôme honorifique.

La petite université de Fredericton fera une pierre deux coups en octroyant les diplômes au couple.

On soulignera chez M. Mulroney – le huitième premier ministre canadien – «ses accomplissements exceptionnels à l’échelle économique, environnementale et internationale», a affirmé Dawn Russell, le président et vice-chancelier de l’Université, dans un communiqué.

Photo d'archives, Alfred Lanctot

«Tandis que Mme Mulroney, a poursuivi M. Russell, a joué un rôle important pendant le séjour de son mari au pouvoir, et a été une figure connue et active dans plusieurs causes charitables pendant plus de trois décennies.»

Après son passage à l’Université Saint-Thomas, M. Mulroney a fait des études à l’Université Saint-François-Xavier, en Nouvelle-Écosse, et à l’Université Laval, de Québec, pour se lancer par la suite en droit et en affaires.

Mila Mulroney a immigré avec sa famille très jeune au Canada depuis Sarajevo, dans l’ancienne Yougoslavie. Elle a étudié l’ingénierie à l’Université Concordia, à Montréal, pour ensuite se consacrer à la carrière de son mari, en plus de s’impliquer dans de multiples activités charitables et philanthropiques.

En réaction, M. Mulroney confiait, à des collègues de Québecor, où il siège comme président du conseil d’administration, qu’il est particulièrement fier de l’attribution de ces diplômes honorifiques à son épouse et à lui : une situation peu commune pour un couple, selon lui.