Des expériences à vivre en nature dans Lanaudière

Pas besoin de rouler pendant des heures pour se retrouver au fin fond des bois dans Lanaudière. Tout le monde ou presque peut y vivre des expériences dans la nature sauvage.

En voici un aperçu.

L’étonnant cani-kart

À Rawdon vient de prendre forme une folie bien pensée : du traîneau à chiens sur roues. Déjà réputé pour son expertise dans le domaine en hiver, le centre de plein air Kinadapt a en fait remplacé le traîneau par une petite voiture pour deux passagers.

Carole Turcotte, qui coordonne la meute de Huskies, m’informait que les randonnées de cani-kart devraient commencer vers la fin mai. Durée : de 20 à 30 minutes.

Le site Amishk

À partir de Saint-Calixte, nous sommes transportés en forêt à bord d’un véhicule côte à côte jusqu’au site amérindien Amishk, aux abords d’un lac. Nous sommes accueillis ou guidés par des Innus, des Algonquins ou d’autres Amérindiens de nations nomades.

On couche dans un tipi ou une tente de prospecteur. Le menu est varié : jus de sureau avec crêpe à la farine de quenouille au déjeuner, cipâte de castor ou de lièvre et j’en passe. Initiation aux plantes médicinales, balades en canot où contes et légendes agrémentent notre séjour.

La pêche tout inclus

Pour intéresser de nouveaux adeptes à la pêche, enfants ou adultes, la pourvoirie Domaine Bazinet, à Sainte-Émélie-de-l’Énergie, offre, du dimanche au jeudi, un forfait « prêt-à-pêcher ».

Tout est inclus ou presque : l’hébergement en auberge, les droits de pêche, l’équipement et les activités du centre de plein air. En sus : les appâts, le permis de pêche et les repas. Des poêles barbecue sont à notre disposition pour que l’on puisse déguster nos truites sur place.

En bref

► Forfait « prêt-à-pêcher » : 100 $/jour par adulte, 50 $ par enfant de 12 à 17 ans.

www.domainebazinet.com

► Découvertes amérindiennes (une nuit et deux repas) : 180 $ par personne en tipi, 90 $ par enfant de 12 ans et moins.

www.aventuresamerindiennes.ca

► Cani-kart : 64 $ par adulte, 32 $ par enfant.

www.kinadapt.com

