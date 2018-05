Drake sera de passage à Montréal cet automne

Drake viendra rendre visite aux fans montréalais cet automne dans le cadre de sa nouvelle tournée avec le trio de rap Migos qui assurera la première partie.

La tournée Aubrey & The Three Amigos sera de passage dans la métropole le 4 septembre prochain au Centre Bell. L'événement présenté par evenko sera le seul concert pour Drake sur le territoire du Québec. La dernière fois que le rappeur canadien est venu à Montréal remonte à 2016, lors de sa tournée Summer Sixteen.

Courtoisie evenko

Drake est sur le point de dévoiler un cinquième album studio, Scorpion, attendu en juin prochain. Les extraits God’s Plan et Nice For What jouent déjà en boucle à la radio et sur les sites de streaming.

Ceux qui souhaitent se procurer des billets pourront le faire sur le site web d'evenko dès le 18 mai à 10h.

Notez la date à votre calendrier!