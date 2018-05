GIT Portes et fenêtres : Leader incontesté depuis 50 ans!

Vous envisagez de changer les fenêtres de votre maison? Vous prévoyez le choix des matériaux de votre construction neuve? Faites confiance à GIT Portes et Fenêtres. Créée en 1968, l’entreprise québécoise est le chef de file de cette industrie grâce à l’excellence de ses produits en aluminium et de son service, mais aussi grâce à ses innovations énergétiques.

Vous ne trouverez nulle part ailleurs des portes et des fenêtres en aluminium haut de gamme et écoénergétiques comme celles de GIT qui allient performance, durabilité, esthétisme, versatilité et sécurité.

Le président, Michel Fafard, et son équipe se font, à juste titre, une fierté d’être un leader canadien depuis 50 ans de l’industrie de la fenestration résidentielle et multi-résidentielle en proposant une importante variété de produits de grande qualité conçus et fabriqués ici, dans leur usine montréalaise, et installés par des professionnels.

« Le choix de l’aluminium comporte de nombreux avantages, fait valoir le président. Il est durable, performant, et offre une grande flexibilité. Il permet aux clients, par exemple, de choisir parmi les quatre couleurs disponibles (blanc, noir, brun commercial et charbon), celle qu’ils désirent, sans frais supplémentaire, tant pour la finition intérieure qu’extérieure. Sa solidité et sa finesse rendent également possible le design de fenêtres et de portes coulissantes de grandes dimensions, en accord avec les tendances d’aujourd’hui. »

Innovations

Comme GIT conçoit et fabrique elle-même ses produits, elle est constamment en mode recherche et développement pour tirer le meilleur de l’aluminium. Ainsi, en 2005, elle a été la première à concevoir une fenêtre en aluminium homologuée Energy Star, la série Energium®. En 2006, cette innovation révolutionnaire a permis à GIT d’être lauréate du titre de « PARTICIPANT DE L’ANNÉE » au Canada, parmi toutes les industries inscrites au programme Energy Star.

Puis, en 2017, GIT a réussi à créer un modèle à guillotine avec les mêmes caractéristiques d’efficacité énergétique, de qualité, de versatilité, qui répondent, dans ce cas-ci, très bien aux normes des bâtiments patrimoniaux.

« La gamme de produits de fenestration Energium® et des portes Euro font notre fierté, souligne monsieur Fafard. Elles comblent les besoins de nos clients non seulement en matière d’économie d’énergie, mais aussi par la qualité de leurs différentes composantes et par leur raffinement. Elles conviennent à tous les types de résidences et en rehaussent leur valeur. »

Avenir

Monsieur Fafard, qui a repris avec enthousiasme les rênes de cette entreprise renommée après un hiatus de neuf années, au cours desquelles ce comptable agréé a fait notamment du coaching en entreprenariat, est passionné par son métier. « Les portes et fenêtres en aluminium de GIT sont le présent et l’avenir. Nous allons continuer de nous surpasser tant dans la conception, que la fabrication et l’installation, et ainsi demeurer le leader de cette industrie. Nous y croyons! »

gitportesfenetres.ca