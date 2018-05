Je sors, je reste

Coup de cœur

Exposition : D’Afrique aux Amériques

Cette exposition du Musée des Beaux-Arts de Montréal (MBAM) invite le public à réexaminer la façon dont nous percevons les arts d’Afrique, d’Océanie et des Amériques. La sélection d’œuvres se concentre notamment sur l’histoire de Picasso, un artiste marquant du 19e et 20e siècles dont le travail symbolise bien l’évolution des regards portés sur l’art émanant de ces régions, une transformation résultant en partie du mouvement de décolonisation effectué par les puissances européennes de l’époque suite à la Seconde Guerre Mondiale. *Exposé au MBAM depuis le 12 mai

Je sors

Cinéma : Le Redoutable

Ce film est le plus récent projet de Michel Hazanavicius, le réalisateur français notamment connu pour les comédies mettant en vedette l’agent OSS 117 et le film muet The Artist pour lequel il a gagné l’Oscar du meilleur réalisateur. Le long-métrage tourne autour d’un moment spécifique dans la vie et carrière du cinéaste Jean-Luc Godard, l’un des pionniers de l’important mouvement cinématographique français la Nouvelle Vague. *Sorti en salle le 11 mai

Théâtre : Variations Énigmatique

Cette pièce mise en scène par Stéphane Paul est à l’origine une production théâtrale de l’auteur français Éric-Emmanuel Schmitt créée en 1996 qui fait référence à l’œuvre musicale du compositeur anglais Edward Elgar. L’action est centrée autour de deux hommes de lettres qui s’interrogent chacun de leur côté sur ce qu’est réellement l’amour. *Ce soir à 19h30 à la salle Claude-Léveillée, 260 De Maisonneuve Ouest

Exposition : Shalom Montréal

Cette exposition présente par l’entremise de différentes pièces comment les communautés juives ont grandement contribué au développement de Montréal durant le 20e siècle. La sélection d’objets et les diverses installations touchent notamment aux contributions faites dans le monde des sciences, des arts, de la médecine, du commerce et des droits de la personne. *Exposé au Musée McCord depuis le 3 mai

Musique : Speedy Ortiz

Le groupe rock américain Speedy Ortiz est de passage à Montréal ce soir pour notamment présenter son troisième album intitulé Twerp Verse qui est sorti en avril dernier. L’artiste Nnamdi Ogbonnaya et le musicien montréalais Kristian North, qui a sorti un nouvel album il y a quelques semaines, participeront aussi à ce concert. *Ce soir à 21h à la Vitrola, 4602 boulevard Saint-Laurent

Musique : Yuja Wang

La talentueuse pianiste chinoise Yuja Wang donnera un concert classique ce soir à la Maison Symphonique de Montréal qui enchantera certainement bon nombre de mélomanes montréalais. La musicienne interprètera notamment des morceaux des compositeurs György Ligeti, Alexandre Scriabine, Sergueï Rachmaninov et Sergueï Prokofiev pour un total de dix pièces. *Ce soir à 20h à la Maison Symphonique, 1600 rue Saint-Urbain

Je reste

Livre : Little Heaven

Cette traduction en français du nouveau livre d’épouvante de Craig Davidson, l’auteur canadien mieux connu sous les noms de plume Nick Cutter ou Patrick Lestewka, suit un trio de chasseurs de primes qui doit revenir dans une petite ville cauchemardesque du Nouveau-Mexique 15 ans après avoir réalisé au même endroit une mission qui ne s’est vraiment pas déroulée comme prévu. *Sorti en librairie le 14 mai

Série : Rick and Morty saison 3

L’excellente série d’animation pour adulte Rick and Morty est de retour avec une troisième saison. Le projet des Américains Justin Roiland et Dan Harmon, qui est notamment connu pour la comédie Community, raconte l’histoire d’un jeune garçon et son grand-père scientifique qui visitent différentes dimensions et planètes insolites pour se fourrer dans des situations aussi ridicules que dangereuses. *Sorti en DVD aujourd’hui

Album : The One Man Blues Rock Band de Steve Hill

Le prolifique guitariste et chanteur originaire de Trois-Rivières Steve Hill revient en force avec ce nouvel album rock et blues qui démontre les nombreux talents du musicien multi-instrumentiste. Dans le passé, les albums de l’auteur et compositeur ont été nominés pour différents prix d’excellence, dont deux prix Juno en 2013 et 2015. *Sorti le 11 mai