[VIDÉO] La nourriture bien «spatiale» des astronautes

À l’invitation de l’Agence spatiale canadienne, nous sommes allés déguster une sélection toute canadienne faisant partie du menu qui ira à bord de la Station spatiale internationale avec David Saint-Jacques en décembre prochain.

Lorsqu’on parle de nourriture de l’espace, on a tous cette image de nourriture en sachet, déshydratée, voire réduite en poudre, que les astronautes doivent sobrement manger/boire à la paille.

Or, il n’en est (presque) rien. Il y a quelques critères que les aliments et mets doivent remplir pour être envoyés à bord de la Station spatiale internationale. Parmi ceux-ci, il ne faut pas que la nourriture envoyée à 400 km au-dessus de nos têtes créent de miettes (imaginez les dommages aux appareils si une miette s’infiltrait!); elle ne pas être trop salée tout en étant savoureuse (défi!); elle doit être légère et compacte (car les espaces de rangement est limité); elle doit avoir une vie tablette de 18 mois (il n’y a pas de frigo à bord de la Station spatiale internationale!).

Il suffit souvent d’adapter un peu ce qu’on mange sur Terre pour en faire un repas approuvé pour l’espace.

Par exemple, le pain tranché créant trop de miettes, ce sont des tortillas qui sont envoyées dans l’espace. Envie d’une lasagne? C’est possible. Envie d’un saumon fumé? Tant que l’odeur n’importune pas les collègues, c’est possible aussi!

Il est même possible de se payer la traite avec une fondue au chocolat! Tant que les fruits sont séchés, bien entendu.

La NASA établit un menu permanent en rotation sur 8 jours, comprenant trois repas et une collation à chaque jour. Tout ce qui est amené à bord de la Station spatiale internationale est préalablement goûté et approuvé par les astronautes.

Parlons de la crème glacée déshydratée

Cet espèce d’assemblage crayeux trois couleurs nous semblait particulièrement legit quand on était enfant. Sur le paquet, c’est écrit que ça va dans l’espace! Ça doit être vrai!

Hélène Laurin

Or, non. La crème glacée de l’espace est une imposture. La gourmandise est tellement friable qu’elle ne passe même pas le test des miettes.

C’est juste un bonbon à manger sur Terre.

Notre enfance est à l’eau, je sais. Désolée.