Les atouts des travailleurs plus âgés

Se retrouver sans emploi après 50 ans peut réveiller une myriade de questions et de doutes. Vous vous dites trop vieux, sans doute plus au goût du jour. Vous redoutez les préjugés et les jugements trop hâtifs. Mais quels sont vos atouts ?

Trop vieux, trop cher, dépassé, pas assez dynamique...

Passez par-dessus ces messages alarmants et rassurez-vous. Ce qui ressemble à des faiblesses est votre force. « Recruter un travailleur plus âgé, c’est se garantir d’une maturité et jouir des services d’une personne avec un savoir-faire, des idées, un vécu et une vision », explique Céline Moisan, CRHA, consultante en ressources humaines. Ainsi, ne sous-estimez pas vos compétences !

Vous avez de l’expérience. Un travailleur de 50 ans ou plus a beaucoup de réussites à son actif. « Actualisez votre CV, parlez de vos projets réalisés, revenez sur vos succès, présentez des résultats », dit Céline Moisan. Si vous êtes resté des années dans une entreprise ou dans une association, soulignez-le. Cela prouve votre loyauté et votre fiabilité.

Transmettez votre vécu. Il y a fort à parier que votre prochain environnement de travail soit relativement jeune. Voilà une occasion de placer votre sagesse et votre vision de la vie comme des éléments d’accompagnement. Partagez, écoutez, conseillez. Positionnez-vous comme un mentor pour les autres.

Quand solidité rime avec fiabilité. Vos années de travail (et de succès) vous permettent d’évaluer avec justesse les situations pour traiter efficacement les priorités. Voilà des qualités d’une grande valeur. Votre expertise et votre capacité à trouver des solutions plairont à vos collègues, qui pourront compter sur vous.

Une flexibilité au service de la productivité. Vous vous souvenez des horaires de garderies ? Les matins à courir pour ne pas arriver en retard au travail. Le casse-tête pour accommoder ses vacances en fonction des congés scolaires. À votre âge, tout ceci est terminé. Vous arrivez au bureau à l’heure et restez aussi tard que nécessaire. Quant aux vacances, vous saurez vous adapter. Une fois encore, vos collègues qui ont de jeunes enfants vous remercieront.

Soyez vous-même. « L’authenticité et l’ouverture d’esprit sont toujours gagnantes en entrevue. Vous ne pouvez nier vos années d’expérience et votre bagage », souligne Céline Moisan.

Et, surtout, ne perdez jamais de vue que la discipline, l’optimisme, la détermination et le sens de l’organisation seront vos meilleurs alliés dans vos démarches...