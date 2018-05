Montréal: Raif Badawi pourrait être nommé citoyen d’honneur

MONTRÉAL - Des élus de Montréal souhaitent que Raif Badawi, un blogueur emprisonné depuis six ans en Arabie saoudite, soit déclaré citoyen d’honneur de la métropole.

Le chef intérimaire d’Ensemble Montréal, Lionel Perez, et le conseiller de ville Marvin Rotrand déposeront une motion en ce sens au prochain conseil municipal.

«Ça montre que nous sommes concernés à propos de sa situation, de sa cause. Ça montre aussi nos valeurs comme ville et comme société», a expliqué Lionel Perez, qui rappelle que Raif Badawi milite pour la liberté d’expression, la démocratie et la tolérance.

Les élus espèrent que Montréal imite Sherbrooke, qui l’a nommé citoyen d’honneur en 2015. La femme et les trois enfants du prisonnier d’opinion vivent dans cette ville depuis 2013.

En 2015, le conseil municipal de Montréal avait adopté une déclaration de soutien à Raif Badawi et demandait au gouvernement canadien d’intervenir contre sa sentence. La nouvelle motion, approuvée par la famille du blogueur, réclame de nouveau que le gouvernement fasse pression sur l'Arabie saoudite.