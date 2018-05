Plus d’aînés rendent des logements insalubres

M. Marimbordes a reçu des avis des pompiers et de la Ville de Sorel pour que le ménage à l’intérieur et à l’extérieur du logement soit exécuté.

« L’odeur est insupportable. Le sol est jonché d’ordures à découvert et d’excréments », lui a signifié la Ville par écrit.

Ce genre de cas, où les locataires prennent de l’âge et ne sont plus capables d’entretenir leur logement, se multiplient. Les propriétaires sont souvent impuissants à expulser des gens qui habitent au même endroit depuis plusieurs années et qui paient bien.