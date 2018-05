Quand tout semble aller mal, il faut rallumer la flamme

Je me suis reconnue dans la lettre écrite par « Fille perdue » qui racontait son difficile retour au Québec après 15 ans à l’étranger. Non seulement se retrouve-t-elle au chômage, mais elle a aussi beaucoup de mal dans ses relations inter personnelles, tant avec les hommes, qu’avec les femmes et qu’avec sa famille avec qui elle a pris ses distances depuis longtemps. Sa solitude la tue, et rendue à la mi-quarantaine, elle voit l’avenir comme un immense trou noir dans lequel elle s’enfonce.

J’ai vécu la même chose au même âge qu’elle. Je me sens donc apte à lui donner quelques conseils pour ajouter aux vôtres Louise. Vous avez perçu dans ce qu’elle a décrit de sa personne qu’elle avait un problème de communication avec les autres. Et moi je vous confirme que c’est vrai. J’étais comme elle avant ma grande transformation. Je m’adressais aux gens comme s’ils étaient tous mes subalternes. Je prenais le monde de haut comme on dit. Je ne me rendais pas compte de ma brusquerie à leur endroit et je perdais peu à peu mes amis. Même chose au travail. La performante que j’étais s’attendait à la même chose de ses confrères et consoeurs, sans prendre jamais de gants blancs pour dire les choses difficiles.

Au mi-temps de ma vie, comme elle, face à l’isolement dans lequel je m’étais enfermée, il a fallu que je révise mon modus operandi. Une remise en question globale fut nécessaire. Vous lui suggérez une psychothérapie, et je crois qu’elle devrait s’y résigner. Car ce fut grâce à ça que je m’en suis sortie personnellement. Ça m’a pris trois ans pour accepter d’opérer un changement essentiel à ma survie et mettre en branle les actions pour opérer le changement. C’est dur à faire comme cheminement, je ne le nie pas, mais quelle récompense il y a au bout. J’ai 60 ans aujourd’hui et pas une seule minute depuis les 17 dernières années, je n’ai regretté le temps, l’argent et l’énergie investie dans cette opération de remise en forme de ma personne. « Fille perdue », fais-toi ce cadeau au plus vite!

Fille heureuse

J’espère que votre message fera son chemin dans l’esprit de cette personne. Mais comme avant toute décision d’opérer un changement ça suppose une reconnaissance du problème, toutes les raisons risquent d’être évoquées par cette personne pour ne pas reconnaître sa part de responsabilité. Je souligne ce point important, car elle avouait elle-même se réfugier dans la fuite lorsqu’un problème survient.